München - Die nächsten Spielzeiten des TSV 1860 stehen fest: Das "Duell der Löwen" gegen Eintracht Braunschweig steigt am Samstag, den 20.Oktober um 14 Uhr. Acht Tage später, am Sonntag, den 28., kommt um 13 Uhr die SG Sonnenhof Großaspach ins Grünwalder Stadion. Der Hallesche FC ist am Samstag, 10. November um 14 Uhr zu Gast, am 1. Dezember folgt das Aufeinandertreffen mit dem FSV Zwickau (14 Uhr).