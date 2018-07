Am 4. Spieltag (12. August, 13 Uhr) treffen die Löwen im Grünwalder Stadion auf die Ex-Sechzger Stefan Aigner und Maximilian Beister vom KFC Uerdingen 05. Am 7. Spieltag (15. September, 14 Uhr) steht für die Mannschaft die lange Auswärtsfahrt zum FC Hansa Rostock an. Eine Woche später, am ersten Wiesn-Tag (22. September, 14 Uhr), empfangen die Münchner im heimischen Grünwalder Stadion an den SV Wehen Wiesbaden. Weiter geht's mit zwei Derbys in Folge: Am 26. September (19 Uhr) spielt der TSV 1860 gegen die SpVgg Unterhaching, am 1. Oktober (19 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka zuhause auf die Würzburger Kickers.