Das Foto zum Post zeigt den Investor mit Cassalette, Stimoniaris, die seine Vertreter in der KGaA sind, und mit Bruder Yaya Ismaik, seinem Statthalter in München im Meister-Shirt des Vereins. Bislang fehlt das Go Ismaiks zu den in der KGaA besprochenen Rahmenbedingungen für eine Zusammenarbeit mit dem anderen Gesellschafter und weitere finanzielle Unterstützung.