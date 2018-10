Löwen-Boss trifft sich mit Architekt

Just in dieser Gemengelage traf sich Sechzig-Präsident Robert Reisinger mit einem Architekten, um in einem ersten Schritt über Möglichkeiten eines Ausbaus zu beratschlagen. Im AZ-Interview hatte der Oberlöwe schließlich jüngst gesagt: "Ich finde, 20.000 Zuschauer inklusive Modernisierungsmaßnahmen und einem VIP-Bereich wäre eine Hausnummer für uns."