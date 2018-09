"Deswegen war die Mannschaft im Vorteil, die gegen den Ball spielt und nicht die mit dem Ball", erklärte Bierofka. Der Platz also. Dass Viertligist Memmingen Drittligaaufsteiger Sechzig am Rande einer Niederlage hatte und die Löwen in der Schlussphase in einem regelrechten Powerplay vors eigene Tor drängte - kein Thema. Bierofka: "Ich kenne den Platz. Das spielt denen in die Karten."