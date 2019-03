SIMON LORENZ: NOTE 2

Gefiel nicht nur durch gewohnt gute Abwehrarbeit, sondern auch durch seine Ballsicherheit und Ideen in der Spieleröffnung.

PHILLIPP STEINHART: NOTE 2

Sechzigs Strafstoß-Schütze hat wieder zugeschlagen. Defensiv zwei, drei Mal zu leicht (aber folgenlos) ausgespielt, traf er vom Punkt ins Schwarze. Saisontor Nummer 4,Trefferquote weiter 100 Prozent.

STEFAN LEX: NOTE 3

Schon früh gut in Sechzigs Offensivspiel eingebunden. Vergab anfangs eine dicke Chance, holte den Elfmeter heraus.

DANIEL WEIN: NOTE 3

Bot Meppens Mittelfeldmännern nur wenige Lücken an und hielt Bekiroglu auf diese Weise den Rücken frei.

EFKAN BEKIROGLU: NOTE 2

In der Rückrunde in der Dritten Liga angekommen, wenngleich er zuletzt in Würzburg sein schwächstes Spiel machte. Diesmal läuferisch, kämpferisch wie spielerisch wieder stark verbessert - und mit mehreren Traumpässen, die seine Kollegen nur hätten reinmachen müssen. Bester Löwe.

BENJAMIN KINDSVATER: NOTE 4

Stets bemühter, aber nur relativ lauer Wirbelwind, der seine Gegenspieler aber nur selten umzuwehen vermochte. Mit mehr Spielpraxis Steigerungspotenzial.

PRINCE OWUSU: NOTE 4

Der Prince offenbarte diesmal technische Stärken gepaart mit schwacher Körpersprache und zu vielen leicht vertändelten Bällen. Zurecht zuerst raus.

SASCHA MÖLDERS: NOTE 3

Fleißig, aber glücklos. Unter der Woche 34 geworden - und das wollte er gleich in Kombination mit einem Tor nochmal feiern. Scheiterte in der Anfangsphase am Pfosten.

AARON BERZEL: NOTE 3

Kam für Owusu und nahm Bekiroglus Position ein, der weiter nach vorne rückte. Kampfstark und kompromisslos.

KODJOVI KOUSSOU und MARKUS ZIEREIS: Kamen zu spät für eine Bewertung.

