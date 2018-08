"An so einem Tag – Flutlicht, nasser Rasen, guter Gegner, da musst du einfach 100 Prozent geben. Und dann gewinnst du so ein Spiel auch", sagte Grimaldi hinterher gelassen bei "telekomsport". Cottbus-Coach Claus-Dieter "Pele" Wollitz dagegen echauffierte sich darüber, dass Grimaldi zu einem späteren Zeitpunkt nicht mit der Gelb-Roten Karte vom Platz flog.