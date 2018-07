Fußballfest beim TSV 1860

Wie die Sportfreunde der AZ erklärten, verkaufte der Klub "nicht mal 100" Karten an die eigenen Fans. Auf der Ostkurve sollen dem Vernehmen nach deshalb auch Löwen-Fans stehen dürfen. Sie werden eine allemal Kult-trächtige Fangruppierung der Gäste umrahmen: die sogenannten Freibier Ultras. So heißen die hartgesottenen Lotte-Anhänger. In diesem Sinne: Auf ein Fußballfest in Giesing!