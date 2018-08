"Wir müssen alle mal wieder runterkommen - die Fans, im Verein, auch außenrum. Wir sind ein Aufsteiger, ich betone das Wort nochmal: Auf-stei-ger! Wir werden noch etwas brauchen, um uns in der Liga zurechtzufinden", sagte der Trainer des TSV 1860 am Tag vor dem Heimspiel: "Alle mal die Füße still halten und nicht so viel reden."