Nachdem Sechzig mehr als 9.000 Dauerkarten veräußert hatte, wurde der Verkauf der Saisontickets gestoppt. Heißt: Da der Gastverein ein festes Kontingent an Karten erhält, könnten nur wenige tausend Tageskarten in den Vorverkauf gehen. Seit dieser Saison fasst das Grünwalder Stadion 15.000 Zuschauer. Holstein Kiel hatte am Ende der vergangenen Saison in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg nur knapp den Bundesliga-Aufstieg verpasst.