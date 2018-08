Löwen zitterten bis in die Nachspielzeit

Vor dem Erstrundenduell des TSV 1860 im Pokal gegen Holstein Kiel am Sonntag (18.30 Uhr, im AZ-Liveticker) schwelgte Bierofka in Erinnerungen, wie er beim sensationellen Last-Minute-Sieg in der Relegation mitgefiebert hatte. Zweitligist Sechzig gegen Drittligist Kiel hieß damals das Duell, bei dem Bierofka und alle Löwen bis in die Nachspielzeit zittern mussten, ehe Kai Bülow durch den goldenen 2:1-Siegtreffer zum Nichtabstiegshelden aufstieg. "Ich wäre froh, wenn wir noch mal so ein Spiel hinlegen und gewinnen würden", sagt Bierofka vor dem erneuten Duell.