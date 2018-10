Schubert macht vor Löwen-Spiel Mut

Der frühere Bundesligist (zuletzt 2014) ist schwer angeschlagen, belegt trotz der laut "transfermarkt.de" teuersten Mannschaft (Markwert: 8,3 Millionen Euro) mit nur acht Punkten den letzten Platz der Dritten Liga. Schubert muss – bildlich gesprochen – das aufräumen, was andere angerichtet haben. Das am besten schon an diesem Samstag bei den Blauen in Giesing (14 Uhr, im AZ-Liveticker), seinem ersten Spiel als Chefcoach der Niedersachsen. (Lesen Sie auch: Löwen-Gegner kommt mit großem Anhang nach Giesing)