Die roten Teufel sind dabei für die Löwen keine Unbekannten: in der Saison 2014/15 startete der TSV 1860 ebenfalls in Kaiserslautern - mit ungutem Ende für die Münchner. 2:3 verloren die Löwen damals, in Überzahl. Philipp Hofmann erzielte direkt nach seiner Einwechslung per Kopf das Siegtor nach einer Ecke.