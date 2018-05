Unsere Reporter sind bereits in Giesing unterwegs und liefern die ersten Eindrücke, wir hören gleich mal nach, wie es so läuft.

Freitag, 25. Mai, 6 Uhr: Ist das schon die halbe Miete, Löwen? Durch den 3:2-Auswärtssieg beim 1. FC Saarbrücken hat sich der TSV 1860 eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag auf Giesings Höhen verschafft. Die Sechzger warnen nach dem furiosen Hinspiel mit zwei Gegentreffern in Überzahl aber: Hier ist noch lange nichts entschieden!

Der Hinspiel-Krimi von Völklingen, er lässt beide Seiten weiter auf den Aufstieg in die Dritte Liga hoffen. Nochmal Lust auf das Spiel? Der "BR" hat auf seiner Homepage die Bewegtbilder zur Verfügung gestellt - dort gibt es sowohl eine Zusammenfassung von Sechzigs Sieg, als auch das ganze Spiel im Re-Live.

Donnerstag, 24. Mai, 19:52 Uhr: Die Löwen gewinnen in Saarbrücken (Völklingen) mit 3:2. Hier gibt's den Ticker zum Nachlesen und die Einzelkritik. Nun richtet sich der Fokus auf Sonntag, dann steigt das Rückspiel daheim im Grünwalder Stadion. Die Mannschaft wird bereits heute noch zurück nach München fliegen, Trainer Daniel Bierofka stellt sich morgen Mittag der Presse.

Aaron Berzel gab die Marschrichtung im "BR" schon mal vor: "Wir ruhen uns jetzt nicht auf dem Ergebnis aus, werden auch am Sonntag auf Sieg spielen!"

Donnerstag, 24. Mai, 16.45 Uhr: Es ist schon jetzt eine extrem hitzige Relegation!

In der Nacht, um 2.25 Uhr, hatten mutmaßlich FCS-Ultras hinter dem Mannschaftshotel der Löwen Feuerwerksbatterien gezündet (wir berichteten), um die Sechzger bei der Nachtruhe zu stören.

Vor der Abfahrt der Giesinger nach Völklingen kam es dann zu noch weitaus drastischeren Szenen, als 100 bis 200 FCS-Ultras das Team-Hotel der Giesinger belagerten.

1860-Geschäftsführer Michael Scharold verurteilte diese Aktionen bei der Ankunft am Hermann-Neuberger-Stadion aufs Schärfste. "Das ist sehr schade, weil es eben nicht dem Appell entspricht, zu dem wir aufgerufen gestern haben. Das ist kein Fair Play. Ich hoffe, dass sich unsere Fans kein Beispiel daran nehmen und wir es Saarbrücken auf dem Platz zurückzahlen werden", sagte er im Gespräch mit der AZ.

1. FC Saarbrücken: Kapitän und Torjäger auf der Bank

Donnerstag, 24. Mai, 16.28 Uhr: Die Aufstellung der Löwen ist da. Mit Eric Weeger und Kodjovi Koussou stehen gleich zwei Rechtsaußen in der Startelf, Simon Seferings muss zunächst auf die Bank. Bei Saarbrücken sitzen Kapitän Martin Dausch und Torjäger Patrick Schmidt nur auf der Bank.

Donnerstag, 24. Mai, 16.15 Uhr: Jetzt sind sie auch wirklich da, die Löwen. Die Mannschaft um Cheftrainer Daniel Bierofka ist am Hermann-Neuberger-Stadion eingetroffen. Oberlöwe Robert Reisinger steht vor der Kabine, klatscht jeden Spieler und selbstverständlich auch Bierofka ab.

Donnerstag, 24. Mai, 15.55 Uhr: Auch die Löwen-Ultras sind mittlerweile im Saarland eingetroffen. Das Gelände des Soccer Galaxy oberhalb des Stadions in Völklingen füllt sich mit Anhängern des TSV 1860.

Die Fan-Gruppe "Münchner Löwen" stimmt an: "Hurra, hurra, die Löwen die sind da!" Einige Fans berichten auf dem Gelände, dass sie seit morgens um fünf Uhr auf den Beinen seien. Rund 300 bis 400 Anhänger, die keine Karte bekommen haben, werden hier in Public Viewing das Spiel sehen. In etwa 100 bis 200 Meter Luftlinie Entfernung zum Hermann-Neuberger-Stadion.

1.500 Löwen-Fans vor Ort

Donnerstag, 24. Mai, 14.30 Uhr: Wie die saarländische Polizei der AZ bestätigte, sind 1.500 Löwenfans mit in Saarbrücken dabei. Sie kommen mit 20 Bussen und in Privat-Autos nach Völklingen. Allerdings passen nur 1.100 Fans ins Stadion. Die restlichen 400 werden das Spiel aus einer Soccer-Anlage unweit des Stadions bei einem extra eingerichtete Public-Viewing verfolgen.

Ultras marschieren vor Hotel auf: Polizei muss Löwen schützen

Donnerstag, 24. Mai, 14 Uhr: Wahnsinn in Saarbrücken! Mehrere hundert Saarbrücken-Utras sind vor dem Mannschaftshotel der Löwen aufmarschiert. Die Fans müssten auf dem Weg ins Stadion dort gar nicht vorbei, sie sind also extra dorthin gezogen. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort, der Eingang des Hotels ist bewacht.

Auch in einer Seitenstraße haben sich Fans versammelt, es sind Sprechgesänge wie "Wer auf Sechzig scheißt, der klatsche in die Hand" zu hören". Die Einsatzkräfte haben das Geschehen aber unter Kontrolle. Was für eine Lage schon drei Stunden vor Anpfiff! Hier lesen Sie mehr dazu.

FCS-Ultras treffen sich am Marktplatz

Donnerstag, 24. Mai, 13 Uhr: Wie die "Bild" berichtet, hatte der verletzte Löwen-Spielmacher Timo Gebhart Ticket-Ärger am Hals - und zwar wegen seinen Kumpels: Der 29-Jährige soll acht Karten für das Rückspiel der Giesinger am Sonntag (14 Uhr, im AZ-Liveticker) an seine Freunde abgetreten haben. Diese wiederrum sollen die begehrten Tickets für viel Geld auf dem Schwarzmarkt bei Ebay angeboten haben. Ein verärgerter Gebhart soll die Karten nun zurückgefordert haben und einigen glücklichen Fans schenken wollen, die bisher leer ausgegangen waren.

Donnerstag, 24. Mai, 12.20 Uhr: Langsam aber sicher füllt sich der St. Johanner Markt in der Innenstadt mit Ultras und Fans des 1. FC Saarbrücken. Rund 100 dürften mittlerweile da sein. Auf dem Markt sind mehrere Zivil-Streifen der saarländischen Landespolizei unterwegs. Sie geben sich gar keine Mühe, nicht erkannt zu werden. Nach AZ-Informationen werden die Fans um kurz vor 15 Uhr zum Hauptbahnhof geleitet, von wo sie mit einem Sonderzug die kurze Reise nach Völklingen antreten (knapp fünf Minuten).

Donnerstag, 24. Mai, 11.45 Uhr: Donnerstagnacht, 2.25 Uhr: Aus der Saarbrücker Innenstadt war mitten in der Nacht Böller-Lärm zu hören. Wie die AZ erfuhr, soll die Aktion tatsächlich den Sechzger-Spielern gegolten haben – Ultras des 1. FC Saarbrücken haben sich demnach versammelt, um in Hörweite des Teamhotels der Giesinger Krawall zu machen und die Elf von Trainer Daniel Bierofka aus dem Schlaf zu reißen.

Nächtliche Böller-Attacke auf TSV 1860!

Zwei Mal wurden, mit kurzem Abstand innerhalb weniger Sekunden, Feuerwerkskörper gezündet. Schon tagsüber hatte eine Polizeistreife mehrfach die Lage um das Hotel kontrolliert, in den Abendstunden waren zudem Passanten überprüft worden. Nach AZ-Informationen hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass es zu einem Zwischenfall kommen könnte.

In der Saarbrücker Innenstadt sind am Abend zudem mehr als 50 Ultras gesichtet worden, die Lage war allerdings - wohl auch mangels anwesender Ultras der Sechzger - friedlich geblieben. Irritierend ist in diesem Zusammenhang, dass die Polizei auf AZ-Anfrage von dem nächtlichen Vorfall nichts wissen wollte. Ob die Böller-Attacke nachhaltigen Einfluss auf den anstehenden Showdown der Sechzger gegen Saarbrücken haben wird?

Donnerstag, 24. Mai 10.35 Uhr: Hier gibt's das Video der Pressekonferenz mit Daniel Bierofka.

Donnerstag, 24. Mai, 10 Uhr: Vor dem wichtigen Relegations-Hinspiel hat der TSV 1860 eine Videobotschaft eines alten Bekannten auf der vereinseigenen Facebook-Seite veröffentlicht. Kevin Volland, von 2007 bis 2012, bei den Sechzgern, wünscht seinem ehemaligen Klub viel Glück für die beiden Aufstiegsspiele.

Mittwoch, 23. Mai, 19.30 Uhr: Der TSV 1860 hat am Mittwochabend auf seiner Vereinshomepage eine Stellungnahme veröffentlicht. Geschäftsführer Michael Scharold ruft die Fans darin im Vorfeld der Relegation zum Fair Play auf.

"Liebe Fans, Mitglieder, Sportsfreundinnen und -freunde, am Donnerstag und Sonntag spielen der TSV 1860 München und der 1. FC Saarbrücken das große Finale eines langes Kampfes um den Aufstieg in die 3. Liga", schreibt Scharold, "unsere Mannschaft hat, wie auch unser Gegner aus dem Saarland, eine großartige Saison gespielt." Das solle in den beiden Aufeinandertreffen gewürdigt werden.

Michael Scharold: Appell an Fans des TSV 1860

Der KGaA-Boss der Sechzger weiter: "Nicht selten leidet unter dem Streben nach Erfolg und im Medienspektakel der Gedanke des Fair Play. Dem wollen wir mit diesem Aufruf entgegen wirken, weil wir an die Werte des Sports glauben. Sie bestehen jedoch nicht aus sich selbst heraus, sondern werden erst durch Handlungen auf dem Rasen und auf den Rängen lebendig."

Der 1. FC Saarbrücken sei wie der TSV 1860 München "ein Verein mit langer Tradition, die uns verbindet." Daher wolle man "einander in beiden Spielen Respekt erweisen – egal wie sie am Ende ausgehen. Wer Respekt zeigt, wird Respekt ernten."

Zum Schluss folgt ein Appell, die Kräfteauf legale Mittel zu beschränken: "Feuert unsere Farben aus Leibeskräften an, die Spieler danken es euch mit letztem Einsatz, aber lasst es dabei nicht zu Anfeindungen, Beleidigungen oder gar Gewalt kommen. Der TSV 1860 München ist ein großer Verein. Vertretet unsere Farben würdig – mit Haltung und Sportsgeist!"

Dirk Lottner: Ansage an Daniel Bierofka

Mittwoch, 23. Mai, 19 Uhr: Saarbrückens Trainer Dirk Lottner hat in seiner Laufbahn als Spieler, unter anderem beim 1. FC Köln und Fortuna Köln, viel erlebt. Und auch als Coach gibt sich der Ex-Profi wie auch bereits in früheren Tagen als Mann der klaren Worte. So geschehen auch nach Daniel Bierofkas Aussagen, dass der 1.FCS aus sportlicher wie wirtschaftlicher Sicht Vorteile gegenüber den Löwen habe.

Lottner konterte auf der Pressekonferenz mit markigen Worten: "Wenn man die Erstligaerfahrung nimmt, kommt 1860 deutlich über uns hinaus, bei der Zweitligaerfahrung auch, also ich weiß nicht, warum Bierofka so von sich reden macht“, so der 46-Jährige, der selbst bezüglich des Budgets von einer „Augenhöhe“ sprach, „aber wenn uns Bierofka die Favoritenrolle zuschieben möchte und sich dadurch besser fühlt, nehmen wir sie eben an."

Mittwoch, 23. Mai, 17.30 Uhr: Auch die Löwen haben am Mittwochnachmittag ihr Abschlusstraining absolviert, der Ort sollte geheim bleiben - aus Sicherheitsgründen! Die Giesinger trainierten jedoch außerhalb von Saarbrücken, ist doch klar.

Und sie erregten mit ihrem Mannschaftsbus mit Münchner Kennzeichnen mächtig Aufmerksamkeit. Ein Taxifahrer kam herbeigelaufen, fragte: "Und verliert ihr morgen?" Sechzig-Co-Trainer Oliver Beer grummelte nur zurück.

Seit Tagen trainieren die Münchner unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nichts soll dem Gegner verraten werden, "Spionen" keine Chance gelassen werden.

Trainings-Finte des 1. FC Saarbrücken

Mittwoch, 23. Mai, 17 Uhr: Trainings-Finte des 1. FC Saarbrücken: Eigentlich war heute für 15 Uhr eine letzte Einheit der Saarländer unweit der Großbaustelle Ludwigspark auf ihrem sogenannten FC-Sportfeld angekündigt gewesen.

Doch Trainer Dirk Lottner und seine Mannschaft waren auf dem Trainingsgelände nicht anzutreffen, trainierten offenbar woanders - und eben doch geheim. Zuvor waren sämtliche Trainingseinheiten öffentlich gewesen.

Unmittelbar vor dem Showdown greifen beide Klubs in die viel bemühte Trickkiste.

Daniel Bierofka vermittelt Optimismus

Mittwoch, 23. Mai, 14 Uhr: Die Pressekonferenz mit Löwen-Coach Daniel Bierofka zum Hinspiel ist vorüber. Die wichtigsten Aussagen:

Alle Mann bis auf die Langzeitverletzten sind fit

Bierofka will Saarbrücken Spiel aufzwingen

Löwen-Trainer vermittelt volle Überzeugung

Sechzig-Coach warnt vor FCS-Offensive

FCS-Ultras wollen vor Löwen-Hotel marschieren

Mittwoch, 23. Mai, 13 Uhr: Spektakulär! Hier in Saarbrücken fährt die Polizei Streife vor dem Hotel Mercure, wo die Löwen untergebracht sind. Und: Die Beamten kamen nach AZ-Informationen auch schon ins Hotel, um die Giesinger zu warnen.

Demnach planen die Ultras des 1. FC Saarbrücken angeblich, vor das Hotel der Sechzger zu ziehen und diese in ihrer Vorbereitung zu stören. Zumindest gebe es Hinweise darauf, hieß es. Hoffentlich bleibt alles ruhig! Aktuell fährt alle zehn Minuten ein Streifenwagen vor der Tür vorbei, um nach dem Rechten zu schauen.

Dirk Lottner: "Das ist völliger Quatsch"

Mittwoch, 23. Mai, 09.15 Uhr: Das Duell 1. FC Saarbrücken gegen den TSV 1860 ist auch das Duell der beiden Trainer, Dirk Lottner gegen Daniel Bierofka. Lottner wiederum passt offenbar gar nicht, dass den Saarländern aus München die Favoritenrolle zugeschrieben wird.

"Das ist doch völliger Quatsch. Erstens kenne ich unseren Etat. Wenn die Zahlen stimmen, die ich über den der Münchner gehört habe, tut sich da gar nix", sagte der ehemalige Kölner Bundesliga-Profi der "tz". "Zweitens halte ich mich immer gern an Zahlen und Fakten."

So hätten die Löwen in der vergangenen Saison in der Regionalliga Bayern einen Punkt mehr geholt als sein Team in der Regionalliga Südwest, verglich Lottner. "Wenn ich die Erstligaerfahrung ihrer Spieler mit unseren vergleiche, haben sie 100 Spiele mehr." Der Sechzig-Kader weise ferner mehr Spiele in der 2. Liga auf.

"Aber wenn es ihnen damit besser geht, nehme ich die Rolle gerne an - auch wenn es auf dem Papier nicht so ist", sagte der 46-Jährige. Das kann wohl unter kleiner psychologischer Spitze verstanden werden!

Lucas Genkinger verlässt TSV 1860

Dienstag, 22. Mai, 20 Uhr: Lucas Genkinger verlässt die Löwen. Der Mittelfeldmann kehrt zur kommenden Saison zum VfR Garching zurück, bleibt in diesem Fall auf jeden Fall in der Regionalliga Bayern. Das gaben die Münchner Vorstädter am frühen Dienstagabend bekannt.

Der 23-Jährige war in der vergangenen Saison in der Regionalliga nur zwei Mal zum Einsatz kommen, hatte mit 23 Einsätzen in der Bayernliga aber maßgeblichen Anteil am Ligaverbleib der zweiten Mannschaft. Weiter gaben die Garchinger bekannt, dass die Löwen in der Vorbereitung ein Testspiel bei ihnen absolvieren werden.

Und zwar, je nach Ligazugehörigkeit nach der Relegation, entweder am 20. Juni oder am 28. Juni.

Ex-Löwe Perdedaj schwärmt von 1. FC Saarbrücken

Dienstag, 22. Mai, 17.45 Uhr: Ex-Löwe Fanol Perdedaj hat den TSV 1860 vor dem 1. FC Saarbrücken gewarnt. Kein Wunder: Der Kosovare steht mittlerweile bei den Saarländern unter Vertrag, könnte gegen die Giesinger für den FCS auflaufen.

Der 26-Jährige warnte insbesondere vor der gefährlichen Offensive der Saarländer. "Nimmt man bei uns noch den dritt-, viert- und fünftbesten Torschützen dazu, kommt man auf über 60 Treffer", sagte der Defensivallrounder dem "Merkur". "Es ist ja kein Zufall, dass unsere Sturmspitzen nächste Saison in der 2. Liga spielen dürfen. Das sind auch zwei Spielertypen, die im Training weiterhin Vollgas geben -, wobwohl sie im Sommer zwei Schritte nach oben machen. Ich denke, die beiden werden alles dafür tun, um uns zum Abschied in die 3. Liga zu schießen."

Perdedaj meinte Patrick Schmidt und Kevin Behrens. Beide hatten in der vergangenen Saison 19 Treffer erzielt, Schmidt geht nach dieser Saison zum 1. FC Heidenheim in die Zweite Liga, Behrens schließt sich dem SV Sandhausen an, ergo, ebenfalls einem Zweitligisten.

TSV 1860 in Saarbrücken angekommen

Dienstag, 22. Mai, 16.20 Uhr: Mittlerweile sind die Löwen an Ort und Stelle angekommen. In rund einer Stunde soll das erste Training in Saarbrücken stattfinden - auf welchem Platz, haben die Sechzger noch nicht bekannt gegeben. Auch hier gilt: Trainer Daniel Bierofka will die Schotten dicht machen, bis er auf der morgigen Pressekonferenz Stellung zum Hinspiel der Giesinger nehmen wird.

Dienstag, 22. Mai, 14.30 Uhr: Der Mannschaftsbus der Sechzger ist weiter on Tour in Richtung Saarland, wo die Spieler im Hotel "Mercure" in Saarbrücken absteigen - um den Grundstein für den Aufstieg zu schaffen? Für Dienstag mit Mittwoch ist jeweils eine Trainingseinheit angesetzt. Zeitpunkt: 17.30 Uhr, wie die Anstoßzeit am Donnerstag im Hinspiel gegen den Kontrahenten.

Übrigens: Spielmacher Timo Gebhart fehlt, da der verletzte Löwen-Leader heute zu einer erneuten Untersuchung bei Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt weilt (wir berichteten). Der 29-Jährige wird wie Nicholas Helmbrecht (Innenbandriss im Knie) und Lucas Genkinger, der noch eine Klausur schreiben muss, hinterherreisen.

Jan Mauersberger kritisiert Modus der Relegation

Dienstag, 22. Mai, 11.40 Uhr: Der Löwen-Tross ist seit 8 Uhr mit dem Mannschaftsbus in Richtung Saarbrücken unterwegs, wo am Donnerstag das Relegations-Hinspiel gegen den 1. FCS steigt. Zeit für Vize-Kapitän Jan Mauersberger, im Vorfeld der eigenen K-o.-Spiele und aufgrund der Relegationsduelle des VfL Wolfsburg gegen den Holstein Kiel Kritik an den Aufstiegsspielen zu üben.

Der Innenverteidiger spricht in Anlehnung an die Meinung seines alten Mitspielers Dominic Peitz von einem "Konstrukt, das geschaffen wurde, um in einer immer langweiligeren 1. Bundesliga nochmal einen künstlichen Höhepunkt vermarkten zu können." Mauersberger kritisiert weiter: "Den Preis zahlen nicht nur die Fans sondern auch die Vereine, die nach einer verlorenen Relegation auffällig häufig sportlich nicht mehr in die Spur kommen - siehe 1. FC Kaiserslautern, SpVgg Greuther Fürth, Karlsruher SC oder Eintracht Braunschweig!" Hier geht's zum Artikel.

Saarbrücken-Fans randalieren in Relegation

Montag, 21. Mai, 19.05 Uhr: Ein bitterer Vorgeschmack! Die Fans des 1. FC Saarbrücken haben bei der Generalprobe zur Relegation randaliert. Am frühen Montagabend verlor der FCS das Finale des Saarlandpokals 0:1 gegen den SV Elversberg.

Kurios: Einige Anhänger der Saarländer randalierten kurz vor Ende der regulären Spielzeit, schafften es, ein Zugangstor zum Platz hinter dem Elversberger Tor zu öffnen. Die Ordner schafften es offenbar nicht, die aufgebrachten Fans zurückzudrängen.

Ein Einsatzkommando der Bereitschaftspolizei musste auf den Platz kommen und die Ausschreitungen unterbinden, auch FCS-Trainer Dirk Lottner sprach mit seinen Fans, um diese zu beruhigen. Schiedsrichter Thorsten Braun hatte zuvor auf Eckball statt Elfmeter für Saarbrücken entschieden. Das Spiel konnte erst nach einer rund zehnminütigen Unterbrechung fortgesetzt werden.

Spektakulär: Referee Braun gab den Elfmeter dann doch, FCS-Kapitän Martin Dausch schoss den Ball beim Strafstoß jedoch gegen den Pfosten. Zuvor hatte Julius Perstaller den Außenseiter in Führung geschossen (80. Minute). Saarbrücken wehrte sich gegen die Niederlage - letztlich vergeblich! Den Löwen dürfte indes zu denken geben, wie sich die FCS-Fans sechs Tage vor dem Gastspiel in Giesing aufführten.

Löwen-Boss Scharold kritisiert irren Schwarzmarkt

Montag, 21. Mai, 17 Uhr: Löwen-Geschäftsführer Michael Scharold hat die ausufernden Schwarzmarktpreise für die Relegations-Spiele gegen den 1. FC Saarbrücken scharf kritisiert. "Dass die starke Nachfrage nach Tickets für unsere Saison-Highlights von Betrügern schamlos ausgenutzt wird, verfolgen wir mit Entsetzen", erklärte Scharold auf der Vereinshomepage. "Allen besorgten Fans kann ich versprechen: Wir gehen mit aller Härte der uns zur Verfügung stehenden Mittel gegen jeden vor, der solche Angebote platziert."

Im Internet waren Tickets für bis zu 1.000 Euro angeboten worden. Scharold weiter: "Wir rufen alle Fans dazu auf, uns mit Informationen und Hinweisen auf Schwarzmarktaktivitäten zu versorgen, sodass wir diesen nachgehen können."

Montag, 21. Mai, 16.30 Uhr: Das Spiel rückt immer näher - und Daniel Bierofka scoutet schon mal den Gegner. Ab 17 Uhr spielt der 1. FC Saarbrücken beim SV Elversberg um den Saarlandpokal. Live vor Ort: der Löwen-Trainer! In diesem Spiel soll auch Saarbrückens Torjäger Patrick Schmidt wieder mitwirken, der zuletzt wegen einer Einblutung im Knie geschont worden war.

AZ-User zweifeln an Löwen-Aufstieg

Sonntag, 20 Mai, 17.50 Uhr: Die Sechzig-Fans zweifeln am Aufstieg ihrer Löwen! Die AZ will in einer Umfrage wissen, ob die Giesinger nach der Meisterschaft in der Regionalliga Bayern, jetzt auch die Relegation packen.

Bis Pfingstsonntag, kurz vor 18 Uhr waren 8.582 Stimmen abgegeben. Nur 29 Prozent der Teilnehmer glauben demnach, dass der TSV 1860 die Relegation gewinnt. 21 Prozent der User sagten: Auf keinen Fall! Und ganze 50 Prozent sehen die Chancen bei ebensolchen 50:50.

Seid ihr anderer Meinung? Hier könnt ihr an unserer Umfrage teilnehmen:

Sonntag, 20. Mai, 16 Uhr: Vor der Relegation gab Torjäger Sascha Mölders mal direkt ein Versprechen ab. "Ich habe immer gesagt: Es muss etwas Besonderes passieren, damit ich mir den Löwen auf die Brust tätowiere", sagte der Publikumsliebling im Gespräch mit der AZ. "Ich bin noch nie aufgestiegen, von daher wäre das etwas Besonderes."

Im Video: So will Sascha Mölders seine Löwen pushen

Sonntag, 20. Mai, 12 Uhr: Es war die Schock-Nachricht am Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr: Timo Gebhart fällt mit einer Achillessehnenverletzung für die Aufstiegsrunde aus. "Timo ist natürlich total down", erklärt Gebharts Berater Matthias Imhof der AZ über den Spielmacher, der hart an seinem Comeback gefeilt hatte.

Wie es mit dem Löwen-Leader weitergeht, lest ihr hier!

