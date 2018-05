TSV 1860 gegen 1. FC Saarbrücken Löwen wollen Relegation nicht nach hinten schieben

Das Hinspiel müssen die Löwen am Donnerstag, 24. Mai, in Saarbrückens Ausweich-Spielstätte in Völklingen austragen, am Sonntag, 27. Mai, steigt das Rückspiel im Grünwalder Stadion. Saarbrücken hatte mit einer Spielverlegung auf 25. und 28. Mai geliebäugelt, da Sechzigs Gegner am 21. Mai im Finale des Saarland-Pokals gegen den SV Elversberg antreten muss.