München - Löwen-Jubel oder Leid? Aufstieg in die Dritte Liga oder ein weiteres Jahr in der Regionalliga Bayern, mit dem der entstandene Hype um den TSV 1860 wieder nachzulassen droht: Die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka kämpft am Sonntag im Rückspiel gegen den 1. FC Saarbrücken darum, wieder "naufzugehen" in den Profifußball (14 Uhr, live im "BR" und im AZ-Liveticker).