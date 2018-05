Problematisch ist natürlich, dass Seligenporten erst jetzt, nach Abschluss der regulären Saison und nur wenige Tage vor den Relegationsspielen um den Abstieg in die Bayernliga (Freitag und Montag), Anzeige erstattet hat. Nun gilt es also, in größter Eile und dennoch mit der bei diesem brisanten Thema gebotenen Sorgfalt die Vorwürfe zu prüfen und ein Urteil zu fällen. Der BFV will alle Regionalligisten sowie die Öffentlichkeit unmittelbar nach dem Urteilsspruch informieren und das weitere Vorgehen bekanntgeben.