"Bestellregeln" für Dauerkarten des TSV 1860

Wer bereits eine Dauerkarte für die neue Saison gekauft hat oder aus der letzten Saison eine Dauerkarten-Reservierung besitzt, darf nicht an der Verlosung teilnehmen. Je Bestellung kann maximal ein Ticket gewählt werden. Es sind nur Stehplätze in der Westkurve in der Bestellung möglich (außer G und H, die bereits voll sind), die Auswahl eines spezifischen Blockes leider nicht.