Nächsten Samstag beim TSV 1860

Die Westfalen gewannen ihr Heimspiel am Samstagnachmittag gegen Abstiegskandidat SV Meppen 1:0. Benjamin Girth (36. Minute) erzielte das Siegtor für die Osnabrücker, die am kommenden Samstag (14 Uhr, im AZ-Liveticker) beim TSV 1860 im Grünwalder Stadion zu Gast sind. Die Sechzger hatten sich am Freitagabend 1:1 von den Sportfreunden Lotte getrennt.