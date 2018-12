...den Volleytreffer von Bekiroglu: "Er versucht es immer im Training, da schießt er die Dinger immer irgendwohin rechts und links am Tor vorbei. Hauptsache heute geht er rein, von daher freut es mich für ihn."

...Sechzigs Probleme in Überzahl: "Das Ding ist, dass sich der Gegner dann auch hinten reinstellt, die Räume werden enger. Deswegen haben wir es auch mehr über die Flügel versucht. Wir können es vielleicht noch besser spielen, aber ganz egal heute - Hauptsache wir haben die drei Punkte. Das wird jetzt eine schöne Weihnacht."

Efkan Bekiroglu: "Wollten uns endlich belohnen"

Efkan Bekiroglu: "Ich hatte schon in Gleichzahl das Gefühl, dass wir gut im Spiel sind. Wir waren eigentlich ganz gut drin, machen das 1:0. Dann kriegen wir dieses blöde Standard-Gegentor. Wir wollten uns dieses Mal endlich belohnen. Es war schon ein erfolgreiches Jahr mit dem Aufstieg. Wir wollten allen den Sieg schenken: dem Stuff, dem Trainerteam, den ganzen Fans. Bei mir fällt eine Last ab. Ich habe es zum ersten Mal erlebt, eine so geile Stimmung auf dem Zaun - Hammer! Im Training hat man schon gemerkt, dass der Trainer mich aufstellen wird. Die Erfolgsquote bei meinen Schüssen war jetzt nicht so hoch im Training - aber im Spiel ist es wichtiger. Jetzt haben wir frei. Ein bisschen laufen müssen wir, aber ich fliege auch ein paar Tage weg - mit Vino (Daniel Wein. d. Red.) nach Istanbul. Dann laden wir unsere Akkus wieder auf."

