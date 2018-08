Daniel Bierofka: schweres Spiel garantiert

Bierofkas Ansage an die eiegen Elf: "Wie in jeder Partie werden wir versuchen, unser Spiel durchzudrücken. Wir wissen um die Qualitäten von Aalen. Wir wissen auch, dass es garantiert ein schweres Spiel wird. Wir versuchen, unsere Qualitäten zu zeigen und in den entscheidenden Situationen da zu sein." Das hatten die Sechzger zuletzt mehrfach verpasst und sich die Butter in gleich mehreren Spielen noch vom Brot nehmen lassen.