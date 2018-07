München - Erste Auswärtsfahrt, erste Pleite: Bei Aufstiegsfavorit 1. FC Kaiserslautern war für den TSV 1860 beim 0:1 am Samstag nichts zu holen. Die nächste Chance auf den ersten Auswärtsdreier der Saison in der Dritten Liga haben die Mannen von Trainer Daniel Bierofka am nächsten Mittwoch: Dann müssen die Löwen um 19 Uhr beim Vfl Osnabrück antreten (im AZ-Liveticker).