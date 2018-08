TSV 1860 beim VfL Osnabrück Daniel Bierofka fordert: "Dürfen die Zuschauer nicht auf den Platz holen"

Am Mittwochabend (19 Uhr, im AZ-Liveticker) geht's für die Sechzger und rund 700 Gästefans an die Bremer Brücke. "Osnabrück ist mit sechs Punkten aus zwei Spielen sehr gut gestartet und hat Selbstvertrauen. Sie sind sehr variabel und wollen Powerfußball spielen", erklärte Bierofka im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz am Dienstagmittag, bevor die Sechzger am Spätnachmittag nach Norddeutschland abhoben.