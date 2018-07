TSV 1860 beim 1. FC Kaiserslautern Köppel und Co.: Löwen-Quartett muss zur U21

Auch Markus Ziereis fehlt

Als die Sechzger am Freitagnachmittag in den Bus stiegen, musste zudem Torjäger Markus Ziereis passen: In der vergangenen Spielzeit noch mit 14 Toren und neun Assists, ist der 26-Jährige in der Rangfolge (vorerst) hinter den Neuzugängen Efkan Bekiroglu und Alessandro Abruscia zurückgefallen.