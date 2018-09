Zuvor hatte Kollege Wolf auf Englisch stilsicher taktische Anweisungen gegeben: "Lift it and push it together!" Zu Bairisch: "Heb' sie hoch und drück' sie zam!" Parkes befolgte die Anweisungen ohne Murren. Zwar versuchte Löwe Eric Weeger beim anschließenden Herzerlmalen alles, den Rückstand wettzumachen – vergeblich. Der "Hacker-Pschorr Wiesnchampion 2018" heißt EHC Red Bull München!