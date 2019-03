Wie die Polizei berichtet, haben Löwen-Fans bereits am Vormittag die Scheibe des "Café MuCK" in der Sanderstraße eingeschlagen. Die Randalierer zogen in einer rund 80-köpfigen Gruppe durch die Stadt. Die Einsatzkräfte konnten die Sechzger kurze Zeit später in der Peterstraße vorläufig festnehmen. Es besteht der Tatverdacht des Landfriedensbruch und der Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Würzburg unter der Telefonummer 0931/457-2230 entgegen.