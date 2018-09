Wie die Giesinger der AZ auf Nachfrage erklärten, wird Grimaldi an diesem Sonntag in München bei einem MRT untersucht. Bierofka: "Jetzt müssen wir hoffen, dass bei Adi nichts Schlimmeres ist. Und wenn, dann müssen wir improvisieren." Noch an diesem Sonntag wird eine Diagnose erwartet, ob es den Angreifer schlimmer erwischt hat - oder er gegen Wehen Wiesbaden am kommenden Samstag wieder ran kann.