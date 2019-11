Keller: Bei Sechzig läuft nicht alles rund

Kellers großer Vorteil ist, dass er Sechzig kennt. Mit den Löwen stieg der Verteidiger in der Saison 1993/94 in die Bundesliga auf. In der letzten Spielzeit war der gebürtige Stuttgarter Trainer beim Zweitligaabsteiger Ingolstadt. Seine Stationen als Übungsleiter in der 1. und 2. Bundesliga: Union Berlin und Schalke. Der ehemalige Defensivspezialist Keller steht als Trainer für offensiven Fußball. Die Frage ist, ob er sich auch eine Aufgabe in der 3. Liga vorstellen kann.