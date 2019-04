Der Einzug in den DFB-Pokal bringt Geld - das können die Löwen brauchen

Das Duell um den Pokal-Sieg verspricht jedenfalls wie die bisherigen Aufeinandertreffen in der Liga erneut ein umkämpftes Duell, sowohl in den S-Bahn-Derbys gegen Haching (1:1, 1:0) als auch in den bayerischen Vergleichen mit Würzburg (1:1, 1:2) ging es eng zu. Steinig, aber machbar, dieser Weg. Weshalb der Einzug in den DFB-Pokal so wichtig für die Löwen wäre, liegt auf der Hand: Moneten. Schon die Antrittsprämie in der ersten Runde würde den Sechzgern einen dicken Batzen einspielen.