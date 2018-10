Bairisch in den Lehrplan integrieren

Daher sieht der bayerische Staat mittlerweile auch die Vermittlung des Dialekts in der Schule als sehr wichtige Aufgabe. Nicht als Unterrichtsfach, und nicht im "luftleeren Raum", sondern integriert in allen Schulfächern und im Lehrplan. Wenn ein Lehrer in Bairisch Mathe unterrichtet? Gut so! Unterrichtsbücher werden so in Deutsch oft nur noch zugelassen, wenn sie auch den Dialekt, zum Beispiel mit Mundartgedichten, behandeln.