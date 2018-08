Trump wird nicht teilnehmen Ein Leben für das Vaterland: Die USA nehmen Abschied von John McCain

Neben seiner Ehefrau Cindy und den drei Kindern erwiesen auch Hunderte Menschen McCain die letzte Ehre. Er habe "sein Leben dem Dienst an seinem Land gewidmet", so der frühere Senator von Arizona, Jon Kyl (76). Am Sonntag, den 2. September, wird McCain in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland auf dem Friedhof der Marineakademie zu Grabe getragen. Bis es so weit ist, bleibt sein Leichnam zunächst bis Donnerstag im Kapitol in Phoenix aufgebahrt, ehe es ihm Rahmen einer öffentlichen Prozession in eine Baptistenkirche geht.