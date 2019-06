Trump ist begeistert Kim Kardashian West hält eine Rede im Weißen Haus

Trump hat sie dabei schon Mal auf ihrer Seite. Der ehemalige Reality-Star und jetzige US-Präsident kündigte die TV-Persönlichkeit und angehende Anwältin als Freundin an und sagte unter anderem: "Ich kannte ihren Vater und lasst mich euch sagen, sie hat gute Gene - gute Gene für alles." Anschließend beschrieb Kardashian West das geplante Programm und die persönlichen Gründe für ihr Engagement: "Nachdem ich so viele verschiedene Gefängnisse besucht habe und mich mit den lebenslang Verurteilten in jeder Situation zusammengesetzt habe, die man sich vorstellen kann, hat sich mein Herz geöffnet und ich wollte mehr tun." Das sei der Grund gewesen, weshalb sie nun Recht studiert.