Teilweise standen sogar noch Möbel des Entertainers drin, erzählt Peter Alexanders ehemalige Haushälterin Eva Kresic dem Online-Portal "Schlager.de". Und weiter: "Er war immer so lieb und hat sich einfach so wohlgefühlt in diesem Haus. Das Haus war sehr verträumt und man konnte es nicht einsehen von der Straße. Wenn er dann spazieren gegangen ist, war er immer für sich und konnte sich auch frei bewegen, ohne dass dort irgendwelche Leute schauen."