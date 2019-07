Ganz in der Nähe war bereits am Freitag gesucht worden. Die Polizei geht davon aus, dass Mutter und Tochter nicht mehr am Leben sind. Der Ehemann und Stiefvater sitzt in U-Haft. Roman H. schweigt. Er soll Mutter und Tochter getötet und die Leichen beseitigt haben. Bisher gingen rund 70 Hinweise bei der Polizei ein.