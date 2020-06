Trotzdem 14 neue Folgen Corona-Krise: Dreharbeiten zu "Alarm für Cobra 11" werden pausieren

"Dass ich als erste Frau an Erdogans Seite spiele, übertrifft nochmal alles. Endlich kann ich zeigen, dass auch Frauen in Deutschland Action können!", sagte Stutzenstein im September 2019 in einem Statement. Und Erdogan Atalay erklärte im Vorfeld: "Wir haben viele Jahre das 'Buddy-Team' erzählt, nun ist der richtige Zeitpunkt für eine Partnerin." Als Kommissar Semir Gerkhan ist Erdogan Atalay seit über 23 Jahren in der Serie dabei. Die Premiere von Stutzenstein sollte bereits im Frühjahr gefeiert werden, musste durch einen Corona-bedingten Drehstopp Mitte März verschoben werden.