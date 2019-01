Anzeigen wegen versuchter illegaler Einreise

Im Bereich zwischen Chiemsee und Zugspitze sind am Wochenende vermeintliche Schlepper mit 13 Personen aufgegriffen worden. Im Gemeindebereich Nußdorf am Inn traf ein mobiles Kontrollteam auf sechs Aserbaidschaner, die über die deutsch-österreichische Grenze gefahren waren. Keine der Personen hatte gültige Grenzübertrittspapiere dabei. Sie wurden wegen versuchter illegaler Einreise angezeigt und in Gewahrsam genommen.