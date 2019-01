Trotz Vasektomie Mötley-Crüe-Bassist Nikki Sixx wird zum fünften Mal Vater

Auch Nikki, der schon vier Kinder hat, zeigte sich begeistert - auch darüber, dass er die Schwangerschaft diesmal miterleben könne: "Was für ein grandioser Start in das Jahr 2019 für Courtney und mich. Ich bin begeistert, dass ich während der Schwangerschaft nicht auf Tour bin, was es nochmal ganz besonders macht."