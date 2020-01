Deshalb fordert Brigitte Wolf jetzt: In den Bezirken, die unterversorgt sind, sollen barrierefreien Gesundheitszentren in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft geschaffen werden. Damit sich trotz Überversorgung, die insgesamt in München herrscht, dennoch weitere Ärzte in diesen Zentren niederlassen können, solle die Stadt auf die Aufhebung der Zulassungsbeschränkung in diesen Gebieten hinwirken, fordert Wolf. Wichtige Bestandteile dieser Gesundheitszentren sollen neben einem Hausarzt, einem Kinderarzt und einem Gynäkologen auch eine Sozial- und Rechtsberatung, eine psychologische Beratung sowie am Gemeinwesen orientierte Präventionsprojekte sein, um besonders chronisch kranke Menschen besser zu versorgen.