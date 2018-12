Trotz Trennung Darum lässt sich "Conners"-Star Michael Fishman nicht scheiden

Geht eine Ehe auseinander, folgt als endgültiger Schritt eigentlich die Scheidung. Nicht so aber bei "Die Conners"-Darsteller Michael Fishman (37, "Roseanne") und seiner Noch-Ehefrau Jenny Briner - und das hat einen vernünftigen Grund. Wie der Schauspieler dem US-Klatschportal "TMZ" verraten hat, will er sie, so lange es geht, noch in seiner Krankenversicherung behalten. Die beiden waren seit 1999 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.