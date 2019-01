In Florian Silbereisens TV-Sendung "Schlagerchampions" war am Samstagabend auch Helene Fischer zu Gast. Ihr Auftritt war voller Emotionen: sie schmiegte sich an seine Schulter, weinte in seinen Armen und kündigte eine Auszeit an. Doch wie echt war die Show-Inszenierung wirklich?