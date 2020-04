Trotz Stimme einer "Profisängerin" "The Masked Singer": Caroline Beil ist erleichtert, dass es vorbei ist

Gestern war die erste Show nach der Corona-Zwangspause. Das Virus hatte auch nicht vor Team-Mitgliedern von "The Masked Singer" Halt gemacht - wie haben Sie das Ganze miterlebt?

Beil: In einer solchen Phase, in der die ganze Welt quasi von diesem Virus überschwemmt wird, ist es ja klar, dass es an einer Produktion mit so vielen Beteiligten eben auch nicht spurlos vorbeigeht. Ich persönlich bin aber ein Mensch, der keine Angst oder Panik hat. Ich habe mich dort sehr gut aufgehoben gefühlt, sie haben alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten. Also von Sender- und Produktionsseite aus wurde alles aufgefahren, was man da so machen kann und wenn es einen dann irgendwie erwischt - das passiert halt.