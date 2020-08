Trotz Starpower "Flatliners": Warum war das Remake so ein Flop?

Der Sci-Fi-Horrorfilm "Flatliners - Heute ist ein schöner Tag zum Sterben" von Regisseur Joel Schumacher (1939-2020) aus dem Jahr 1990 hat einen gewissen Kultstatus und erhielt 1991 sogar eine Oscar-Nominierung. Mit Stars wie Julia Roberts, Kiefer Sutherland und Kevin Bacon ist das Werk, das sich mit dem Thema Nahtoderfahrung beschäftigt, hochkarätig besetzt. 27 Jahre später kam das gleichnamige Remake im Jahr 2017 in die Kinos - Hollywood liebt bekanntlich Neuauflagen. Am Sonntag (2. August, 22:20 Uhr) feiert "Flatliners" deutsche Free-TV-Premiere bei RTL (oder via TVNow).