Trotz Skandal Zum 60. Geburtstag: Queen gratuliert Sohn Prinz Andrew mit Baby-Foto

Auch wenn Prinz Andrew in den vergangenen Monaten für reichlich Schlagzeilen gesorgt hat, ließ es sich Queen Elizabeth II. (93) nicht nehmen, ihrem Sohn zum 60. Geburtstag zu gratulieren. So wurde auf dem offiziellen Instagram-Account der Monarchin, "theroyalfamily", ein altes Baby-Foto von Andrew geteilt, auf dem der damals kleine Wonneproppen herzlich in die Kamera lacht.