Dramatische Schlussphase

Das Feuer in der Berliner Halle war endgültig entfacht. Angetrieben von den Fans gab die deutsche Mannschaft nun auch offensiv Gas. Der Lohn war eine Zwei-Tore-Führung zur Pause. Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Franzosen, die in der 36. Minute beim 15:14 erneut führten. Das DHB-Team lief einem knappen Rückstand hinterher, ehe in der 44. Minute in doppelter Überzahl das 18:17 gelang.