So müssen viele Eltern, allen voran ihre Kinder, weiter warten. Die "alten" Kinder sind das eine Problem. Mit Fortschreiten des Jahres stehen weitere hinten an. Damit die neuen Krippen- und Kindergartenkinder nicht im Pulk mit dem neuen Kita-Jahr im September starten müssen, findet ein Teil der Eingewöhnungen eigentlich schon im Sommer statt. Das Bildungsreferat äußert sich zurückhaltend: "Wie sich die Situation künftig, vor allem für den Herbst 2020 weiterentwickelt, hängt von den Vorgaben der Staatsministerien ab." Die Eingewöhnung der neuen Kinder werde "entsprechend der dann geltenden Vorgaben" angepasst.

Für die Schüler im Freistaat hat das Kultusministerium bereits solche Vorgaben formuliert. Seit Kurzem gibt es für die Schulen Hygienekonzepte. "Unsere Lehrerin hat uns am ersten Tag vor allem gezeigt, wo wir überall nicht hindürfen und wann wir Abstand halten müssen", berichtet die siebenjährige Sarah von ihrem ersten Schultag "nach Corona". Sie geht in die erste Klasse einer Grundschule im Münchner Osten. Heißt: zwei Mal pro Woche für zwei Stunden mit fünf Mitschülern im Klassenzimmer zu sein. An den restlichen Tagen gibt's Fernunterricht.

Wie die Schulen den Unterricht abhalten – ob blockweise oder an verschiedenen Tagen – ist ihnen selbst überlassen. Das kann dazu führen, dass Familien mit mehreren Kindern vor ganz neuen organisatorischen Herausforderungen stehen. Machten die Eltern bislang einen Lernplan für alle Kinder, hat nun jedes andere Verpflichtungen. Zwischen Bringdiensten und Fernunterricht hat sich mancher Elternteil heimlich hinter dem Sofa versteckt, um ein paar Arbeitsmails bearbeiten zu können.

Umfrage des GEB: Eltern wünschen sich mehr Kontakt mit Lehrern

Über ihre Überforderung berichten Eltern auf Twitter unter dem Hashtag #coronaeltern. Dort geht es auch um die Berufung zum Teilzeitlehrer. Denn während sich einzelne Lehrkräfte ins Zeug legen, ziehen sich andere komplett zurück.

Das ist wohl auch in München so. Eine Umfrage des gemeinsamen Elternbeirats der Grundschulen für die Landeshauptstadt München (GEB) im April kommt zu einem ähnlichen Schluss. Darin haben Eltern von 126 der 137 staatlichen Grundschulen in der Stadt Auskunft gegeben.

6.233 Antwortbogen hat der GEB erhalten. Etwa 18 Prozent aller Familien mit Grundschulkindern beteiligten sich an der Umfrage. Demnach wünschen sich die meisten Eltern vor allem: verbindliche Standards für den Fernunterricht sowie regelmäßigen Kontakt mit Lehrern.

Fast zwei Drittel gaben an, dass die Klassenleitung nach der Schließung kein einziges Mal mit dem Grundschulkind telefoniert habe. In 89,3 Prozent der Fälle erhielten Eltern eingescannte Arbeitsblätter, korrigiert wurden sie überwiegend: von den Eltern selbst.

Viele Familien schicken ihre Kinder noch nicht zurück in die Schule

Das deckt sich mit der Erfahrung von Ludmilla Janovic: "Unsere Lehrerin sagte, sie sei für Fragen per Telefon nicht erreichbar – und auf Mails reagiere sie nur in einem festgelegten Zeitraum." Die Eltern aus ihrer Grundschule hätten sich an den Rektor gewandt und den Kontakt mit der Lehrerin regelrecht "erstritten".

Wie viele Familien haben sich Janovics entschieden, ihre Kinder noch nicht wieder in die Schule zu schicken. Seit ein paar Tagen dürfen die Kinder wieder zu den Großeltern. Alle haben sich während der Ausgangsbeschränkungen streng an die Regeln gehalten. "Gehen die Kinder jetzt wieder in die Schule, wäre das umsonst gewesen", sagt Janovic, "so können uns unsere Eltern bei der Kinderbetreuung unterstützen".

Die alleinerziehende Mutter von Erstklässlerin Sarah kann sich derartige Abwägungen nicht leisten. Die Großeltern wohnen nicht in München. Über die Lockerungen des Schulministeriums kann ihre Mutter nur müde lächeln. Der 16-jährige Bruder macht heuer den Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule (Quali). Er hat eine ganz neue Herausforderung: eine Lehrstelle finden in Corona-Zeiten.

Alle Namen im Artikel sind geändert, da keine der Familien ihre Schule oder ihren Arbeitgeber identifizieren will.

