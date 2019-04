Trotz heißer Temperaturen Kylie und Kendall Jenner: Lange Handschuhe zum kurzen Kleidchen

Setzen Kylie (21) und Kendall Jenner (23) mal wieder einen neuen Mode-Trend? Die Schwestern überraschten beim Coachella Festival in der kalifornischen Wüste am Wochenende mit einem ganz besonderen Accessoire. Die beiden kombinierten zu ihren Looks lange Handschuhe. Auf Instagram präsentierten sie unabhängig voneinander stolz ihre Outfits.