Elf Millionen Euro frisches Kapital soll der Börsengang dem Klub laut "Anleger Plus" bringen – zwei Millionen davon sollen in das Nachwuchsleistungszentrum, 6,5 Millionen in Kader und Stadion und 2,5 Millionen in die Entschuldung gesteckt werden. Unterhaching wäre nach Borussia Dortmund erst der zweite deutsche Profiklub, der an der Börse notiert wäre.