München - Am Mittwoch erst titelte die AZ: "Diese Minister packen das Pflege-Problem an." Endlich soll etwas geschehen, nachdem seit Jahren zu wenig Fachpersonal für die Patienten in Seniorenheimen und Krankenhäusern da ist.

Am Sonntag erst sagt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), er wolle gezielt Kräfte aus dem Ausland für die Pflege anwerben. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagt: "Ausländer, die als Pfleger arbeiten wollen, sollten für ein halbes Jahr nach Deutschland kommen dürfen."