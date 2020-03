München/Memmingen - Am Sonntag hatte die Abendzeitung einen Artikel mit dem Titel "Memmingen beendet Saison - TSV 1860 zieht kampflos ins Toto-Pokalfinale ein" veröffentlicht. Der Text erschien in gekürzter Fassung und geänderter Überschrift auch in der Printausgabe von Montag, 23. März. Dort berichteten wir, dass der TSV 1860 ins Finale des bayerischen Landespokals einziehe.