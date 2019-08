Trotz einem Jahr Ehe Kaley Cuoco und ihr Mann lebten bisher nicht zusammen

Für die Instagram-Follower von Karl Cook und Fans des "Big Bang Theory"-Stars dürfte das in Zukunft vor allem eins bedeuten: noch mehr lustige Posts von Cuoco. Der Berufs-Reiter hat nämlich großen Spaß daran, unvorteilhafte Fotos seiner Frau zu posten - und das in jeder Lebenslage. Ob mit dreckiger Hose, im Tiefschlaf oder beim Snacken und Tanzen in der Küche - Cook kennt keine Gnade. "Er liebt Instagram-Posts, er ist sein größter Fan", so Cuoco über Cooks "Insta-Shaming". Auch hier sieht die uneitle Schauspielerin vor allem den Spaß an der Sache: Es mache das Leben einfach sehr lustig.